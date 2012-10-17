Бухарест. 17 жовтня. УНІАН. Молдова планує наступного року підписати угоду про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Молдови Влад Філат під час свого виступу на пленарній сесії 21-го конгресу Європейської народної партії в Бухаресті.

“Наступного року ми підпишемо угоду про асоціацію з ЄС. Ми також виконаємо умови для лібералізації візового режиму з ЄС”, - сказав він.

При цьому, прем’єр Молдови наголосив, що це – лише частина амбіцій Молдови.

“Наші амбіції – стати повноцінним членом ЄС”, - наголосив В.Філат.

Він наголосив, що в Молдові триває “важка робота” з проведення необхідних реформ.

“Ми не пропонуємо обіцянки чи пояснення невдач, ми робимо”, - сказав він.