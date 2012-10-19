Спостерігачі ОБСЄ: Адмінресурсом зловживає Партія регіонів

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Довгострокові спостерігачі від ОБСЄ за виборами в Україні підтвердили у своєму звіті зловживання адміністративним ресурсом у понад 20-ти випадках у більше, ніж десяти областях України. Причому, більшість таких випадків, за даними місії спостереження, спрямовані на підтримку Партії регіонів або її кандидатів.

Як повідомляє Німецька хвиля, про це говориться в другому проміжному звіті спостерігачів, оприлюдненому сьогодні Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ.

У цьому документі також зазначається, що спостерігачі «помітили діяльність благодійних організацій, тісно пов´язаних з певними кандидатами, що надають виборцям матеріальні привілеї або послуги».

Проміжний звіт спостерігачів від ОБСЄ торкається періоду від кінця вересня до середини жовтня. За звітний період довгострокові спостерігачі від Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ відвідали понад 80 передвиборних заходів. Як наголошується в звіті, найбільш помітну кампанію проводить Партія регіонів та її кандидати. Наступними за рівнем активності є Об’єднана опозиція - «Батьківщина» та демократичний альянс «УДАР».

Попередні результати моніторингу ЗМІ, проведеного Місією спостереження, «демонструють, що обсяги висвітлення кампанії у новинах та інформаційних випусках обмежені, і стосується це найпопулярніших телеканалів». Спостерігачі від ОБСЄ вважають, що «це може негативно вплинути на можливість виборців ознайомитись з різними політичними поглядами».

Крім того, у звіті наголошується, що «Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не відстежує дотримання мовниками законодавчих положень щодо забезпечення об’єктивного та збалансованого висвітлення учасників виборчих перегонів».

Упродовж звітного періоду ЦВК отримала 25 скарг щодо порушень у ході передвиборної кампанії та непрямого підкупу виборців, констатується в документі. Спостерігачі відзначили вчасний розгляд скарг, але звернули увагу на те, що «обговорення відбувається за зачиненими дверима». Вони також наголосили, що постановам «бракує достатньої фактичної бази та юридичного обґрунтування». «Окружні та апеляційні адміністративні суди відхилили більшість скарг, проаналізованих Місією спостереження, з формальних підстав або внаслідок відсутності доказів, - наголошується далі у звіті. - У деяких випадках суди застосовували необґрунтоване, занадто вузьке або непослідовне тлумачення закону».

Місія спостереження за виборами була створена Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ 12 вересня 2012 року. До складу цієї місії входить основна група експертів з 20-ти осіб, які працюють у Києві, та 90 довгострокових спостерігачів, які почали працювати по всій Україні 19-20 вересня. Перший проміжний звіт місії спостереження був оприлюднений 4 жовтня 2012 року.