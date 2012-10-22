Мальта пропонує міністра закордонних справ на посаду комісара

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Мальта пропонує призначити на посаду комісара ЄС міністра закордонних справ Тоніо Борга.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, він має замінити Джона Даллі, який змушений був піти у відставку через корупційний скандал.

У випадку схвалення кандидатури Т.Борга депутатами Європарламенту, він працюватиме на цій посаді до 2014 року.

55-річний Т.Борг очолював Міністерство закордонних справ Мальти з березня 2008 року.