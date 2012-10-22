Мальта пропонує міністра закордонних справ на посаду комісара
11:17, 22 жовтня 2012Новини ЄС
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Замість змушеного піти через корупцію Даллі
Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Мальта пропонує призначити на посаду комісара ЄС міністра закордонних справ Тоніо Борга.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, він має замінити Джона Даллі, який змушений був піти у відставку через корупційний скандал.
У випадку схвалення кандидатури Т.Борга депутатами Європарламенту, він працюватиме на цій посаді до 2014 року.
55-річний Т.Борг очолював Міністерство закордонних справ Мальти з березня 2008 року.
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