Єврокомісія попередила Microsoft про порушення

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Єврокомісія попередила Microsoft про невиконання компанією взятих на себе зобов`язань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання конкуренції, Йоакін Алмінья.

За його словами, у 2009 році Microsoft взяла на себе зобов`язання надавати споживачам право вибору Інтернет-браузера. Однак в операційній системі Windows 7 Service Pack 1, яка була випущена у лютому 2011 року, така можливість вибору була відсутня.

“У період з лютого 2011 року по липень 2012 року мільйони користувачів Windows у Європі могли не бачити вікна вибору”, - зазначив віце-президент Єврокомісії.

У зв`язку з цим Єврокомісія вирішила направити Microsoft листа заперечень. “Тепер компанія має 4 тижні на відповідь”, - сказав Й.Алмінья.

Він також зазначив, що Єврокомісія надасть можливість Microsoft використовувати усі доступні засоби для захисту в ході розслідування.

Згідно з правилами Європейського Союзу, у випадку, якщо буде доведено, що компанія порушила антимонопольне законодавство, з неї може бути стягнуто штраф у розмірі до 10% від обороту.