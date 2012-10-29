Депутат ЄП Гріффін каже, що не треба критикувати українську виборчу систему

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Депутат “вропейського парламенту від Великої Британії Ніколас Гріффін закликає не критикувати українську виборчу систему, порівнюючи її з європейською чи британською, оскільки вони теж не є досконалими.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН у рамках проекту «Виборча ніч 2012: перші враження, оцінки та коментарі».

«Україна – це молода демократія. І коли мені кажуть, що тут має місце залякування кандидатів або тиск на медіа, якого буцімто немає в Європі, у Великій Британії, я кажу: все це доволі притаманне британській системі виборів, яка не є досконалою. Тож хто ми, щоб критикувати українську чи російську виборчі системи?», - запитав европарламентарій.

На запитання, як зміняться відносини між Україною та Європейським Союзом з огляду на ймовірну перемогу Партії регіонів на парламентських виборах, Н.Гріффін відповів: «Більшість представників Європи та європейської еліти разом із США доволі прохолодно ставляться до Росії та російського табору, тож вони будуть критикувати все, що ви робите в бік Росії. І будуть критикувати до тих пір, поки знову не побачать тут чогось на кшталт Помаранчевої революції, яку самі ж і оплатять».

Разом з тим, Н.Гріффін доволі позитивно оцінив повернення України до змішаної системи виборів, оскільки вона є більш демократичною. «Звісно, всі системи мають вади, але змішана система – менше зло серед усіх», - вважає євродепутат.