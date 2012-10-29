ОБСЄ: демократичний процес в Україні став на зворотній шлях

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Міжнародні спостерігачі з Парламентської асамблеї ОБСЄ заявляють, що за результатами парламентських виборів демократичний процес в Україні став на зворотній шлях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила керівник місії спостерігачів ПА ОБСЄ Вальбурга Дуглас, оголошуючи спільний звіт міжнародних спостерігачів за результатами парламентських виборів в Україні.

«Я дужа розчарована, тому що сьогодні я маю повідомити доволі сумну новину», - сказала вона.

«З огляду на зловживання владою та занадто велику роль на цих виборах грошей, схоже, що демократичний процес почав іти зворотнім шляхом в Україні», - заявила керівник групи спостерігачів.

«У нашій спільній заяві ми зазначили наступне: парламентські вибори 28 жовтня характеризувалися браком рівних умов учасників переважно внаслідок зловживання адміністративним ресурсом, недостатньої прозорості фінансування виборчої кампанії, а також збалансованого висвітлення у засобах масової інформації», - заявила вона.

Також, за її словами, у своєму звіті міжнародні спостерігачі відзначили, що деякі аспекти передвиборчого періоду стали кроком назад у порівнянні з попередніми виборами в Україні.