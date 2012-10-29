В ОБСЄ вважають неприпустимим залякування працівників роботодавцями на виборах

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Спостерігачі ОБСЄ вважають неприпустимим залякування виборців з боку роботодавців.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила координатор ПА ОБСЄ Вальбурга Дуглас.

«Я вважаю, що виборці не повинні наражатися на переслідування і залякування з боку своїх роботодавців», - сказала вона, зауваживши, що тепер, коли виборча кампанія закінчилася, настав час, щоб новий парламент виступив в ролі миротворця в Україні.

За її словами, ті законодавчі зміни, які були проведені перед виборами до виборчого закону, дали можливість більшій кількості людей взяти участь у виборах, але тим не менше, мали місце численні факти виключення кандидатів із виборчого процесу.

Зокрема, «є дуже несправедливим виключення з цих виборів пані Тимошенко і пана Луценка», - сказала вона.

При цьому вона відзначила, що є дуже приємним для іноземних спостерігачів побачити велику кількість жінок серед членів виборчих комісій, «але це сором, що замало жінок було серед портретів кандидатів на виборах».

В контексті сказаного В.Дуглас нагадала, що через два місяці Україна головуватиме в ОБСЄ, а отже їй доведеться перебрати на себе роль взірця серед тих понад 50 країн, що входять до ОБСЄ.