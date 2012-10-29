Держтелебачення України було упередженим під час виборів

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Спостерігачі від ОБСЄ заявляють, що державне телебачення в Україні було упередженим під час виборчої кампанії на користь партії влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила керівник довгострокової місії спостереження ОБСЄ Одрі Гловер, говорячи про звіт ОБСЄ за результатами парламентських виборів в Україні.

За її словами, висвітлення виборів у новинах на телеканалах було доволі обмеженим.

Керівник місії спостерігачів пояснила, що це могло негативно вплинути на розуміння виборцями різних політичних позицій.

При цьому вона заявила, що «державне телебачення було очевидно упередженим, надаючи перевагу партії влади».