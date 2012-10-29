ОБСЄ: Український народ не заслуговує на спотворене волевиявлення
15:31, 29 жовтня 2012Новини ЄС
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Заявив представник ПАРЄ Гросс
Київ. 29 жовтня. УНІАН. В ОБСЄ переконані, що український народ не заслуговує на спотворення волевиявлення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив представник ПАРЄ Андрес Гросс.
«Поки що ці вибори не призвели до реалізації демократичного потенціалу, що має Україна. Український народ заслуговує на краще, а не на це спотворення волі, що є», - сказав він.
За його словами, представників ПАРЄ турбує той факт, що на ці вибори великий вплив мали олігархічні групи, і таким чином виборці втратили право вибору і право впливу на виборчий процес.
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