ОБСЄ: Український народ не заслуговує на спотворене волевиявлення

Київ. 29 жовтня. УНІАН. В ОБСЄ переконані, що український народ не заслуговує на спотворення волевиявлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив представник ПАРЄ Андрес Гросс.

«Поки що ці вибори не призвели до реалізації демократичного потенціалу, що має Україна. Український народ заслуговує на краще, а не на це спотворення волі, що є», - сказав він.

За його словами, представників ПАРЄ турбує той факт, що на ці вибори великий вплив мали олігархічні групи, і таким чином виборці втратили право вибору і право впливу на виборчий процес.