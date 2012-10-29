ПАРЄ рекомендує Україні пропорційну систему виборів

Київ. 29 жовтня. УНІАН. ПАРЄ рекомендує Україні запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками

Про це журналістам на прес-конференції повідомив голова ПАРЄ Андрес Гросс.

Він зазначив, що у своєму звіті європейські міжнародні організації вказали на наявність системних проблем за результатами парламентських виборів в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи означає критика нинішніх виборів з боку європейських інституцій необхідність проведення нових виборів, керівник групи спостерігачів зазначив, що якщо провести нові вибори за тими ж правилами, то отримаємо ті ж самі результати.

За його словами, саме тому ПАРЄ ще раніше критикувала законодавчі підвалини цього виборчого процесу.

А.Гросс нагадав, що раніше Венеціанська комісія та ПАРЄ надали свої рекомендації, які зводяться до того, що Україна повинна була б перейти на пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками.

На думку представника ПАРЄ, така норма мала б бути закріплена у Конституції України, аби не змінювати виборче законодавство перед кожними новими виборами.