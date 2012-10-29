Вибори мало що змінять у відносинах Києва та Брюсселя

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Українські парламентські вибори, що відбулися 28 жовтня, і їх оцінка міжнародними спостерігачами мало що змінять у відносинах між Києвом і Брюсселем.

Таку думку в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі висловив директор програм зі Східного партнерства і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес.

«Вибори практично нічого не змінили в тому музичному творі, який виконувався до останнього часу (в Україні – УНІАН)», - зазначив він.

При цьому експерт сказав, що не чекає «активізації дискусії» з українського питання в ЄС.

Відповідаючи на запитання про майбутнє Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, А.Мошес висловив сумнів у реальності її підписання найближчим часом.

«Я б не став говорити категорично «ні», дискусії все-таки ведуться в ЄС, проте і сподівань на її підписання дуже мало», - сказав він.

«Сам факт проведення саміту Україна-ЄС, якщо він взагалі буде проведений, напевно, може бути найбільшим кроком у позитивному напрямі для України, на який будуть готові піти брюссельські структури», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, місія міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ заявила про те, що вибори продемонстрували, що демократичний процес у ряді сфер в Україні повернув назад.