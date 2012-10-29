Президент Європарламенту висловив жаль недоліками на виборах в Україні

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц висловив жаль проблемами на виборах в Україні.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Беручи до уваги попередні висновки міжнародних спостерігачів з місії ОБСЄ/БДІПЛ, мені жаль, що багато недоліків затьмарили вибори. Я стурбований відсутністю рівних можливостей для політичних сил, викликаною, сере іншого, зловживанням адміністративним ресурсом”, - написано у заяві.

Президент Європарламенту зазначив, що фінансуванню передвиборчої кампанії та партій не вистачало прозорості, а висвітлення в ЗМІ було з ухилом в бік правлячої партії. Крім того, за його словами, триваюче ув’язнення видатних активістів опозиції також кинуло тінь на процес виборів.

Разом з тим М.Шульц привітав той факт, що сам день виборів був спокійним та мирним, а процес голосування та підрахунку голосів був, в цілому, оцінений позитивно.

“Я також вітаю високу явку виборців”, - зазначив він.

Разом з тим Президент Європарламенту висловив переконання в тому, що українській владі варто виправити усі виявлені недоліки в ході виборів.

“Український народ заслуговує на те, щоб жити у державі добре функціонуючої демократії”, - підкреслив він.

При цьому, Президент Європарламенту висловив переконання в тому, що ЄС має зберегти свою критичну взаємодію з країною та допомогти їй встати на шлях необхідних реформ.

“Я дуже сподіваюсь, що Україна зробить кроки, які дадуть можливість їй та Європейському Союзу подолати безвихідь у взаємовідносинах. Вони мають включати в себе вирішення проблем верховенства права та незалежності судової системи”, - наголосив М.Шульц.

Він також поінформував, що моніторингова місія Європарламенту на чолі з Олександром Кваснєвським та Петом Коксом повернеться в Київ 6-7 листопада для продовження свого вивчення справ ув’язнених лідерів опозиції та дискусій з владою України щодо необхідних законодавчих реформ.