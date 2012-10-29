Депутат Європарламенту Хармс закликає не визнавати вибори в Україні...

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Співголова групи “зелених” Європарламенту Ребекка Хармс закликає не визнавати українські вибори до завершення підрахунку голосів.

Про це йдеться у її коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Ніякої фінальної оцінки не повинно бути зроблено до завершення підрахунку голосів. Я закликаю Європейський Союз уважно та відповідально оцінити вибори, що означає розглянути коректно з усіма формальними обвинуваченнями у неналежній поведінці”, - написано у заяві.

Депутат зазначила, що підрахунок голосів на одномандатних округах проходить з високою напругою. Склад окружних виборчих комісій викривлений у бік Партії регіонів, і це, за її словами, викликає стурбованість спостерігачів щодо можливих маніпуляцій.

“Єдине, що можна сказати напевне сьогодні, це те, що є багато позитивних повідомлень з виборчих дільниць щодо самого дня виборів. Завдяки відданості багатьох українців, організаційний аспект учорашнього голосування здається, в цілому, відповідав нормам. Однак на цей час не можна судити, чи змінюються результати за межами виборчих дільниць”, - написала Р.Хармс.

Вона також висловила стурбованість багатьма повідомленнями про підкуп голосів та виборчі “каруселі”. Депутат також зазначила, що є багато повідомлень про погрози опозиційним кандидатам, куплене голосування та тиск на працівників державного сектору та працівників великих компаній.

Р.Хармс також висловила спеціальну вдячність довготривалій місії спостерігачів під егідою ОБСЄ, чиї висновки продемонстрували відсутність рівних умов під час виборчої кампанії, відсутність рівного доступу до засобів масової інформації та зловживання адміністративним ресурсом в одномандатних округах.

“Всі вибори були затьмарені триваючим ув’язненням двох головних опозиційних політиків – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Їх ув’язнення є чітким порушенням критеріїв ОБСЄ/БДІПЛ щодо вільних та чесних виборів. В демократії саме вибори, а не суди мають оцінювати політичну роботу урядів”, - наголосила Р.Хармс.