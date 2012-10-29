Депутат ЄП Галер: Українців позбавили вільного процесу виборів

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) вважає, що на останніх парламентських виборах українців було позбавлено повноцінного демократичного процесу.

Про це йдеться в його коментарі, текст якого міститься на офіційному сайті групи народних партій Європарламенту.

“Вибори завжди оцінюються в їх повноті з урахуванням того, чи були забезпечені рівні можливості. День виборів – лише один елемент такої оцінки. Цей виборчий процес не змін забезпечити рівних можливостей для різних політичних учасників в Україні, зокрема через зловживання адміністративним ресурсом, нерівним доступом до ЗМІ, а також викривленим складом, зокрема, окружних виборчих комісій. Більше того, вибіркове правосуддя виключило важливих політичних гравців Юлію Тимошенко та Юрія Луценка з балотування на виборах”, - зазначив депутат.

М.Галер наголосив, що базовою передумовою функціонування демократії є свобода ЗМІ. При цьому, він зазначив, що під час виборчої кампанії спостерігалося зростання тиску на журналістів та засоби масової інформації. У вигляді прикладу він навів ситуацію з вилучення телеканалу TVi з основних кабельних мереж.

“Практика “оплати в конвертах” журналістам за позитивне висвітлення в новинах, про яку повідомлялося, зробила неможливим для глядачів розрізнити новини та оплачені матеріали”, - наголосив М.Галер.

Депутат також зазначив, що склад виборчих комісій формувався непрозорим та маніплулятивним шляхом, у результаті чого такі партії як “Свобода” та “УДАР”, які разом набрали близько 25%, не були представлені в жодній з 225 окружних виборчих комісіях.

М.Галер також звернув увагу на те, що одним з ключових принципів демократії є право балотуватися на виборах. При цьому, за його словами, ув’язнення двох ключових лідерів опозиції, яке не дало їм можливості балотуватися, привело до порушення передумов для чесних та вільних виборів.

Депутат також звернув увагу на зловживання адміністративним ресурсом, за чим спостерігали члени довготривалої місії спостерігачів щонайменше у двадцяти випадках. Більшість таких зловживань було на користь Партії регіонів, зазначив депутат.

“Зрештою, поки процес встановлення підсумків ще триває, головне – відстежити всі конкретні звинувачення у маніпулюванні результатами в округах з жорстокою боротьбою (за мандат – УНІАН)”, - підкреслив М.Галер.

Він також наголосив, що група народних партій продовжує свою взаємодію з Україною та підтримує “активний політичний порядок дня ЄС з Україною”.