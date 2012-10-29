МЗС Польщі назвав українські вибори плюралістичними

Варшава. 29 жовтня. УНІАН. Польща вважає, що парламентські вибори, які відбулися в Україні 28 жовтня, були плюралістичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, що міститься на офіційному сайті Міністерства закордонних справ країни.

“Міністерство закордонних справ вважає, що вибори до Верховної Ради України, проведені 28 жовтня, були плюралістичними та забезпечили виборців можливістю голосування за різні, в тому числі, опозиційні політичні партії”, - написано у заяві.

“Разом з тим, Міністерство закордонних справ, як і ОБСЄ/ЮДІПЛ, відзначає порушення, які спостерігалися під час виборів, включаючи використання адміністративного тиску, відсутність прозорості у фінансуванні політичних партій та обмежений доступ до засобів масової інформації для опозиції та незалежних кандидатів. З цих причин, виборчий процес не повністю відповідає демократичним стандартам”, - продовжується у документі.

Тим не менше, Міністерство висловило сподівання у тому, що українська влада продовжить реалізацію необхідних системних реформ у судовій системі, в сфері повги до прав людини та фундаментальних свобод з тим, щоб зробити Україну ближчою до Європейського Союзу.

“Підписання та реалізація угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі, представляло б значний крок в цьому напрямку”, - наголошується у заяві.