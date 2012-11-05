Генеральний секретар НАТО дуже стурбований ситуацією в Україні після виборів

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен каже, що дуже стурбований ситуацією в Україні після виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

“Дозвольте сказати, що я дуже стурбований ситуацією в Україні”, - сказав А.Ф.Расмуссен.

Він підкреслив, що парламентські вибори, які відбулися в країні тиждень тому, стали, за попередніми висновками міжнародних спостерігачів, кроком назад для української демократії.

При цьому, Генсек НАТО нагадав, що спостерігачі під егідою ОБСЄ вказали, зокрема, на відсутність рівних можливостей для кандидатів під час виборчої кампанії.

“Я думаю, що Україна заслуговує на існування міцних демократичних інститутів та політичної системи, що забезпечує верховенство права”, - сказав він, зазначивши, що останні вибори не забезпечили прогресу в цьому напрямку.

А.Ф.Расмуссен ще раз висловив свою стурбованість тим, що політично вмотивовані судові процеси не дали можливості лідерам опозиції взяти участі у виборах, а також підкреслив, що демократична та стабільна Україна є важливою для Євро-Атлантичної безпеки в цілому.

Він також додав, що країни-члени Альянсу залишаються готовими допомагати Україні у здійсненні необхідних реформ.