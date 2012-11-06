Клюєв у Брюсселі зустрінеться з соціалістами Європарламенту

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв відвідає Брюссель 7 листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в ході поїздки А.Клюєв планує зустрітися з групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту, яка в 2010 році підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів України.

Інформацію про заплановану зустріч підтвердив член групи, депутат Європарламенту Марек Сівець.

“Так, у нас завтра о другій половині дня відбудеться така зустріч”, - сказав він.

Разом з тим, депутат не надав інших деталей.