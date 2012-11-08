ЄС розпочав розслідування проти субсидій для сонячних панелей з Китаю
11:35, 08 листопада 2012Новини ЄС
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Розслідування триватиме 13 місяців
Брюссель. 8 листопада. УНІАН. Єврокомісія розпочала розслідування проти субсидіювання сонячних панелей з Китаю.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Євро комісії.
Згідно з повідомленням, розслідування розпочато за скаргою асоціації виробників EU ProSun, і може тривати 13 місяців.
При цьому, як зазначили в Єврокомісії, через 9 місяців можуть бути запроваджені анти-субсидіарні мита у випадку доказів наявності субсидій.
Обсяг імпорту сонячних панелей та компонентів до них з Китаю до ЄС в 2011 році сягнув 21 млрд. євро.
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