В резиденції прем’єра Швеції загинула одна людина
16:32, 09 листопада 2012Новини ЄС
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Поліція проводить перевірку
Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Одна людина загинула сьогодні від вогнепального поранення в резиденції прем’єр-міністра Швеції в Стокгольмі.
Про це повідомляє шведська газета Aftonbladet.
За даними видання, інцидент стався всередині будинку в момент, коли сам прем’єр був відсутній в ньому. В будівлі перебував лише син прем’єра.
За даними видання, загиблий – охоронець будівлі резиденції.
Газета уточнює, що на цей момент невідомо, чи стала загибель охоронця результатом самогубства, чи нападу на резиденцію.
Біля резиденції наразі перебуває поліція, яка проводить перевірку в середині будівлі.
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