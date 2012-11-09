В резиденції прем’єра Швеції загинула одна людина

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Одна людина загинула сьогодні від вогнепального поранення в резиденції прем’єр-міністра Швеції в Стокгольмі.

Про це повідомляє шведська газета Aftonbladet.

За даними видання, інцидент стався всередині будинку в момент, коли сам прем’єр був відсутній в ньому. В будівлі перебував лише син прем’єра.

За даними видання, загиблий – охоронець будівлі резиденції.

Газета уточнює, що на цей момент невідомо, чи стала загибель охоронця результатом самогубства, чи нападу на резиденцію.

Біля резиденції наразі перебуває поліція, яка проводить перевірку в середині будівлі.