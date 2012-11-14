Комітет Ради Європи не помітив покращення в утриманні в`язнів в Україні

Брюссель. 14 листопада. УНІАН. Комітет з попередження тортур та негуманного або деградуючого поводження чи покарання Ради Європи за підсумками свого візиту в Україну 29 листопада – 6 грудня 2-011 року не помітив значного покращення в умовах утримання в'язнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить оприлюднена сьогодні доповідь Комітету за підсумками візиту.

Так, у доповіді зазначається, що в ході візиту делегація отримала величезну кількість скарг на тортури та негуманну поведінку з боку представників міліції. Більшість з них стосувалася побиття, неналежного використання резинових палиць під час арешту та допитів. Разом з тим, окремі повідомлення давали підстави говорити про тортури (використання електрошокерів, викликання асфіксії з використанням целофанових пакетів чи протигазів, загрози життю з приставленням пістолету до голови, тощо).

“Всі ці вище наведені обвинувачення стосувалися різних закладів міліції в Київській та Харківській областях. Разом з тим, не бажаючи применшувати серйозність обвинувачень, отриманих щодо інших закладів, Шевченківське районне відділення міліції Києва, видається, найбільш проблематичним щодо заявленої жорстокості поганого поводження та частоти”, - написано в доповіді.

В документі зазначається, що всі свідчення були отримані в ув’язнених під час персональних бесід, а самі ув’язнені не мали можливості для спілкування один з одним. Крім того, Комітет звертає увагу на те, що деякі свідчення підтвердилися і характером виявлених під час медичного огляду тілесних ушкоджень.

У доповіді Комітет наводить понад 10 конкретних скарг на тортури та погане поводження.

У зв’язку з цим, Комітет також назвав кілька напрямків, в яких мають здійснюватися спеціальні заходи для покращення ситуації. Серед них – надання чітких інструкцій міліції.

“Комітет рекомендує, щоб чітке та жорстке послання “нульової толерантності” до поганого поводження було зроблено найвищим політичним керівництвом, зокрема, Президентом України”, - написано в доповіді.

Крім того, члени Комітету вважають за необхідне забезпечити належну поведінку прокурорів і суддів з усіма скаргами на погане поводження, забезпечити незалежний медичний огляд ув’язнених, а також розробити спеціальний кодекс поведінки для оперативних співробітників міліції, в якому б чітко визначалося, що метою допиту – є збір акуратної та надійної інформації щодо предмету розслідування, що сам допит не може тривати понад 2 години без перерви, а всі записи допитів мають здійснюватися вчасно.

Крім того, Комітет порекомендував забезпечити аудіо- та відеозапис допитів, що здійснюються оперативними співробітниками міліції.

Окрему увагу Комітет звернув ситуації у спеціальному відділенні Київської міської лікарні швидкої допомоги, де й надалі ув’язнених хворих приковують наручниками до ліжок. Комітет засудив таку практику і заявив про необхідність негайного її припинення.

У доповіді також наголошується на тому, що практично жодних покращень з 2009 року не було помічено і в питанні забезпечення доступу ув’язнених до адвокатів, лікарів та рідних.

Комітет також закликав українську владу забезпечити право ув’язнених на гарантований доступ до телефону та отримування і відправлення листів.