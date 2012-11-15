Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні
10:16, 15 листопада 2012Новини ЄС
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Висновки схвалять у грудні
Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на засіданні 19 листопада обговорить вибори в Україні без схвалення рішень.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.
“Рада обговорить політичну ситуацію в Україні після парламентських виборів 28 жовтня. Дебати будуть покладені в основу висновків Ради, які готуватимуться до схвалення на засіданні в грудні”, - сказав співрозмовник агентства.
Дипломат зазначив, що дебати будуть цікавими в світлі різних позицій країн-членів, а також з урахуванням попередніх висновків місії спостерігачів під егідою ОБСЄ.
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