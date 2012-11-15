Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на засіданні 19 листопада обговорить вибори в Україні без схвалення рішень.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Рада обговорить політичну ситуацію в Україні після парламентських виборів 28 жовтня. Дебати будуть покладені в основу висновків Ради, які готуватимуться до схвалення на засіданні в грудні”, - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат зазначив, що дебати будуть цікавими в світлі різних позицій країн-членів, а також з урахуванням попередніх висновків місії спостерігачів під егідою ОБСЄ.