Україна виконала усі технічні критерії для отримання макрофінансової допомоги ЄС
Залишилась політика?
Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Україна виконала всі технічні критерії для отримання макрофінансової допомоги ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам по завершенню14-го засідання Комітету співробітництва Україна-ЄС повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров.
“Комітет констатував, що Україна виконала всі технічні критерії”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС схвалила рішення про надання Україні 500 млн. євро макрофінансової допомоги. Гроші планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.
Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн. євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн. євро.
Разом з тим, до останнього часу надання такої допомоги було заморожено через невиконання Україною низки технічних критеріїв, а також відсутності рішення в ЄС щодо виконання Україною так званого Женвальского критерію в частині функціонування демократичних інституцій, поваги до прав людини та верховенства права.