Україна виконала усі технічні критерії для отримання макрофінансової допомоги ЄС

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Україна виконала всі технічні критерії для отримання макрофінансової допомоги ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам по завершенню14-го засідання Комітету співробітництва Україна-ЄС повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров.

“Комітет констатував, що Україна виконала всі технічні критерії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС схвалила рішення про надання Україні 500 млн. євро макрофінансової допомоги. Гроші планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн. євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн. євро.

Разом з тим, до останнього часу надання такої допомоги було заморожено через невиконання Україною низки технічних критеріїв, а також відсутності рішення в ЄС щодо виконання Україною так званого Женвальского критерію в частині функціонування демократичних інституцій, поваги до прав людини та верховенства права.