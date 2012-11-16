ЄС готовий надати Україні технічну фінансову допомогу в низці сфер

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Європейський Союз готовий надати Україні фінансову та технічну допомогу в низці сфер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров по завершенню 14-го засідання Комітету співробітництва Україна-ЄС.

“Ми наблизились до того, щоб у деяких напрямках залучити фінансову технічну допомогу і зокрема, це стосується таких сфер, як облаштування кордонів, розвитку транскордонного співробітництва, здіснення адміністративної реформи”, - сказав він.

Заступник міністра не уточнив можливі суми фінансової допомоги.

Разом з тим, як стало відомо власному кореспонденту УНІАН від європейського дипломата, близького до переговорів, може йтися про надання 16 млн. євро технічної допомоги на покращення управління кордонами в Україні, 20 млн. євро – на здійснення реформи санітарної та фітосанітарної служби.

Фінансова технічна допомога надається ЄС третім країнам на беззворотній підставі.