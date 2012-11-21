Дату саміту Україна-ЄС оголосять до 10 грудня

Київ. 21 листопада. УНІАН. Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські прогнозує, що дату проведення саміту Україна-ЄС не буде оголошено до 10 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.Томбінські сказав, відповідаючи на запитання журналістів, коли саме може відбутися саміт Україна-ЄС.

«Ще не вирішено, йдуть переговори в Україні до 10 грудня. Напевно, що ми не почуємо оголошення про дату саміту до 10 грудня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміт раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів в Україні.

18 листопада посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що дату саміту Україна-ЄС буде оприлюднено найближчим часом.

В МЗС пояснили причини відкладення саміту Україна-ЄС очікуванням формування нових органів влади в Україні.

Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський прогнозував, що саміт Україна-ЄС відбудеться в лютому наступного року.