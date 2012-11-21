Європарламент підтримав призначення Боржа новим комісаром ЄС

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Європарламент на своєму сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі підтримав призначення Тоніо Боржа новим комісаром ЄС від Мальти на посаду комісара з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 386 депутатів, проти – 281, утрималися – 28.

Таким чином, для остаточного призначення Т.Боржа на посаду необхідно лише отримати згоду Ради міністрів ЄС.

Т.Борж замінить на посаді комісара з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів свого співвітчизника Джона Даллі, який змушений був піти у відставку на фоні скандалу щодо можливої його причетності до шахрайства. Сам колишній комісар відкинув усі обвинувачення.