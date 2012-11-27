”Свобода” за вступ до ЄС
18:14, 27 листопада 2012Новини ЄС
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Однак, каже, що питання поки не на часі
Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Українська політична партія “Свобода” виступає за приєднання України до ЄС, однак вважає, що це питання поки не на часі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції голова Департаменту зовнішніх зв’язків “Свободи” Тарас Осауленко.
“Ми – за ЄС, але, по-перш, Україна поки не готова, а по-друге, ЄС став все більше бюрократичним, і не сприяє збереженню національної ідентичності”, - сказав він.
У свою чергу заступник голови ВО “Свобода” Олег Панькевич зазначив, що його партія не проти євроатлантичної інтеграції, в тому числі, вступу до НАТО.
“Але ми вимагаємо, щоб були чесні правила до України”, - зазначив він.
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