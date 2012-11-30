Азаров обіцяє не порушувати права секс-меншин

Осло. 30 листопада. УНІАН. Україна не ухвалюватиме законодавчі акти, які можуть порушити права представників сексуальних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив на спільній з прем`єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції в Осло.

«Я можу стверджувати, що в Україні не ухвалюватимуться жодні законодавчі акти, які б утискали права сексуальних меншин», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр Норвегії Й.Столтенберг висловив стурбованість з приводу дотримання в Україні прав представників секс-меншин.

Довідка УНІАН. 2 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». Законопроектом пропонується заборонити пропаганду гомосексуалізму і встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують відносини сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ або використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.