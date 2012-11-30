Євросуд просить Україну надати інформацію про Развожаєва

Київ. 30 листопада. УНІАН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу захисту російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва, в якому адвокати заявляють про незаконність його утримання під вартою і видачу іншій державі.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на адвоката Ганну Ставицьку.

”Сьогодні ЄСПЛ ухвалив рішення про застосування правила 40 регламенту суду і направив урядам України і Росії у справі Развозжаєва нашу скаргу з проханням надати інформацію”, - сказала вона.

Адвокати вважають, що Україна порушила Конвенцію про статус біженців, виславши того, хто шукав притулок без належних процедур. Щодо Росії вказується на порушення статей 3 і 5 Європейській конвенції про права людини, тобто на застосування тортур і незаконне утримання під вартою.

Г.Ставицька нагадала, що документи до Страсбурзького суду захист направив 28 листопада.

Напередодні Слідчий комітет РФ об`єднав в одне провадження дві кримінальні справи стосовно Л.Развозжаєва, порушені за статтями ”розбій” і ”приготування до організації масових безладів”.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором ”Лівого фронту” Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових безладів, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі ”Анатомія протесту-2”.

20 жовтня з`явилася інформація про те, що Л.Развозжаєв був викрадений невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

21 жовтня Басманний райсуд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

25 жовтня начальник УЗГ МВС України Володимир Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, обнародуваного російськими телеканалами. Він сказав, що в МВС не володіють інформацією про те, яким чином і за яких обставин Л.Развозжаєв залишив територію України.

15 листопада начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник заявив, що управління київської міліції відмовило в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення в Києві Л.Развозжаєва, оскільки, за даними митників і прикордонників, він добровільно і самостійно перетнув українсько-російський кордон.