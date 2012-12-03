В Європі хочуть зробити більш доступними урядові веб-сайти

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Європейська комісія пропонує запровадити низку нових правил для підвищення доступності урядових веб-сайтів Європи.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, відповідні пропозиції були схваленні сьогодні у вигляді проекту Директиви ЄС.

Передбачається, що нові правила торкнуться, передусім, веб-сайтів, що надають най важливі державні послуги, передусім, в сферах соціального захисту та охорони здоров’я, пошуку робочих місць, оформлення особистих документів та сертифікатів.

Нові правила будуть чітко описувати технічні вимоги до урядових веб-сайтів з тим, щоб вони могли задовольнити потреби 80 млн. європейців з обмеженими можливостями (передусім, вадами зору та слуху) та 87 млн. європейців у віці старше 65 років.

Передбачається, що нові правила наберуть чинності вже наприкінці 2015 року, якщо будуть схвалені Європарламентом та Радою ЄС.