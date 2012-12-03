В Європі хочуть зробити більш доступними урядові веб-сайти

14:48, 03 грудня 2012
Новини ЄС
0 0

Для громадян з обмеженими можливостями та похилого віку...

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Європейська комісія пропонує запровадити низку нових правил для підвищення доступності урядових веб-сайтів Європи.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, відповідні пропозиції були схваленні сьогодні у вигляді проекту Директиви ЄС.
Передбачається, що нові правила торкнуться, передусім, веб-сайтів, що надають най важливі державні послуги, передусім, в сферах соціального захисту та охорони здоров’я, пошуку робочих місць, оформлення особистих документів та сертифікатів.
Нові правила будуть чітко описувати технічні вимоги до урядових веб-сайтів з тим, щоб вони могли задовольнити потреби 80 млн. європейців з обмеженими можливостями (передусім, вадами зору та слуху) та 87 млн. європейців у віці старше 65 років.
Передбачається, що нові правила наберуть чинності вже наприкінці 2015 року, якщо будуть схвалені Європарламентом та Радою ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter