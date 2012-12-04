В Брюсселі розпочинається засідання міністрів закордонних справ країн НАТО

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі розпочинається засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в рамках дводенного засідання міністри планують обговорити низку питань, в тому числі, посилення співпраці з партнерами.

Крім того, на порядку денному – засідання Ради НАТО-Росія та Комітету НАТО-Грузія, а також зустріч з представниками країн-контрибуторів операції НАТО в Афганістані.

Як стало відомо УНІАН, Україну на цій зустрічі представлятиме голова місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов.