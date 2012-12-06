Брюссель. 6 грудня. УНІАН. Єврокомісія хоче посилити боротьбу з ухиленням від оподаткування в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо конкретних кроків для посилення боротьби з податковим шахрайством та ухиленням від оподаткування, в тому числі, щодо третіх країн.

У новому документі, зокрема, виписано План дій, спрямований на посилення боротьби з ухиленням від сплати податків, який, передбачає створення кодексу платника податків, запровадження європейського ідентифікаційного номеру платника податків, а також внесення змін до вже чинних директив щодо боротьби з ухиленням від оподаткування.

Крім того, у Комюніке містяться рекомендації до країн-членів щодо посилення співпраці у виявленні країн, які належать до зон так званого “податкового раю” та внесення таких країн до національних “чорних списків”, а також рекомендації щодо виявлення та подолання технічних проблем та законодавчих “дірок”, якими можуть користуватися компанії для уникнення оподаткування.

За оцінками Єврокомісії, щорічно бюджети країн-членів ЄС втрачають близько одного трильйона євро через уникнення від оподаткування.