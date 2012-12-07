Сніг викликав затримки рейсів в низці аеропортів Європи

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Значні снігові опади викликали затримки та скасування рейсів у низці аеропортів Європи.

Як повідомляє Європейська організація з безпеки авіаційних польотів Євроконтроль, сьогодні проблеми відчуваються в аеропортах Амстердама, Франкфурта-на-Майні, Дюссельдорфа та в двох паризьких аеропортах – Орлі та Шарль де Голль.

Крім того, в аеропорту Брюсселя скасовано близько 40 рейсів.

Причина проблем – значні снігові опади та сильний вітер. Так, за даними метеорологів Бельгії цієї ночі в країні випало від 5 до 10 сантиметрів снігу, і снігопади при цьому тривають.

Євроконтроль також повідомляє про можливість виникнення проблем в аеропортах Цюриха та Женеви.