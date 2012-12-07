Міністри ЄС обговорять відносини з Росією

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Рада міністрів закордонних справ ЄС на засіданні 10 грудня обговорить відносини з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий європейський дипломат.

“Під час ланчу будуть дві теми: Росія та Близькосхідний мирний процес”, - сказав дипломат.

Співрозмовник агентства зазначив, що стан відносин з Росією буде обговорено в рамках підготовки до саміту ЄС-Росія, який відбудеться 21 грудня в Брюсселі.

“Будуть підняті всі питання, які є у двосторонніх відносинах, не залежно від того, чи йдеться про торгівлю, чи про візи, чи про енергетику, чи про права людини, про що ми також маємо діалог з Росією”, - сказав він.

Дипломат додав, що серед іншого сторони звернуть увагу на нове законодавство Росії, яке може бути спрямоване на згортання прав та свобод, в тому числі, законодавство щодо заборони закордонного фінансування для неурядових громадських організацій.