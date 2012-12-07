Дату саміту Україна-ЄС визначать найближчим часом

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Дата саміту Україна-ЄС може бути визначена найближчим часом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило поінформоване джерело в європейських дипломатичних колах.

“На сьогодні всі умови виконані. Дата має бути визначена найближчими днями”, - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що сам саміт, який цього року має відбутися в Брюсселі, буде проведений на початку 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні екс-посол ЄС в Україні Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС.

До виборів ЄС не проводив підготовчої роботи з проведення саміту, мотивуючи це необхідністю дочекатися дня голосування.