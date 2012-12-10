Європарламент очікує від України поваги до цінностей



Брюссель. 10 грудня. УНІАН. В Європарламенті планують нагадати Україні, що подальший розвиток відносин залежатиме від реформ та поваги до цінностей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проектах резолюції щодо ситуації в Україні, зареєстрованих в Європарламенті.

Депутати планують обговорити ситуацію в Україні після виборів в середу, 12 грудня, а наступного дня, 13 грудня, - схвалити резолюцію.

Найбільш жорсткі варіанта резолюцій вже традиційно представили групи народних партій та “зелених”.

Так, представники групи народних партій у своєму проекті резолюції пропонують засудити порушення під час парламентських виборів в Україні; висловити жаль щодо того, що передвиборча кампанія, виборчий та пост виборчі процеси не відповідали основним міжнародним стандартам; підкреслити, що утримання у в’язницях Юлії Тимошенко та Юрія Луценка не дало можливості отримати чесну конкуренцію на виборах; закликати український уряд звернутися до проблем порушень на виборах, а парламент – реалізувати рекомендації Венеціанської комісії для покращення виборчого законодавства.

Разом з тим, “народники” пропонують визнати і позитивні результати виборів, серед яких – висока явка виборців, відповідність результатів голосування за партійними списками результатам екзит-полів, появу у парламенті нових політичних партій.

“(Європарламент – УНІАН) підтверджує, що зобов’язання ЄС щодо України працювати над політичною асоціацією та економічною інтеграцією продовжують базуватися на її повазі до демократії та верховенства права; підкреслює зобов’язання продовжувати працювати до встановлення цих цінностей з використанням повного потенціалу наших відносин для блага громадян України та ЄС”, - написано в проекті резолюції групи народних партій. Ця фраза – фактично єдине нагадування про угоду про асоціацію, яке міститься в проекті резолюції “народників”.

Проект групи “зелених” партій пропонує привітати факт проведення парламентських виборів в Україні мирно та законно, однак, водночас, висловити жаль щодо недоліків, якими був затьмарений як виборчий процес, так і передвиборча кампанія.

“(Європарламент – УНІАН) закликає Раду ЄС ще раз зробити чітко зрозумілим, що нова угода про асоціацію з Україною може бути підписана лише тоді, коли будуть проведені політичні, судові та економічні реформи, будуть вжиті заходи щодо вирішення виборчих проблем та припиниться використання вибіркового правосуддя”, - написано у проекті резолюції групи “зелених”.

При цьому, “зелені” висловилися за необхідність продовження моніторингової місії Європарламенту в Україні у складі Олександра Кваснєвського та Пета Кокса; надання Україні допомоги у здійсненні судової реформи.

Група ліберальних партій у своєму проекті резолюції також пропонує висловити стурбованість тим, що парламентські вибори 28 жовтня цього року стали кроком назад у розвитку української демократії; підтвердити, що триваюче ув’язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка є неприпустимим прикладом вибіркового правосуддя; засудити виборчі порушення під час підрахунку голосів та встановлення результатів виборів.

Разом з тим, ліберали пропонують висловитися позитивно щодо заяви прем’єр-міністра Миколи Азарова про необхідність розробити Виборчий кодекс, а також щодо створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань під час виборів.

Група ліберальних партій також підтримує продовження роботи місії О.Кваснєвського та П.Кокса, висловлює підтримку європейським прагненням українців і наголошує на готовності допомагати покращувати демократичні інституції.

“(Європарламент – УНІАН) підтверджує зобов’язання ЄС подальшого просування у відносинах з Україною шляхом ратифікації угоди про асоціацію; відзначає, що прогрес в політичній асоціації та економічній інтеграції залежить від реальної відданості України демократичним принципам, верховенству права, незалежності судової системи та свободи медіа”, - написано у проекті резолюції лібералів.

Більш позитивними є проекти резолюцій, представлені групами Європейських консерваторів та реформістів, Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів та об’єднаних лівих.

Так, в проекті групи Європейських консерваторів та реформістів пропонується привітати відданість українських громадян плюралістичному суспільству; відзначити, що деякі аспекти парламентських виборів стали кроком назад у розвитку демократії; висловити жаль, що лідери опозиції не змогли взяти участь у виборах; закликати українську владу здійснити швидкі та визначені дії у відповідь на виборчі скарги; підкреслити важливість моніторингової місії О.Кваснєвського та П.Кокса.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що участь ЄС у продовженні політичної асоціації та економічної інтеграції з Україною потребує віддзеркалення визначеними діями українського уряду та нового парламенту для консолідації демократичних повноважень країни, продовження встановлення верховенства права, вжиття заходів за наслідками вибіркового правосуддя та енергійного продовження судової та інших критичних реформ в рамках Порядку денного асоціації”, - написано у проекті резолюції від групи Європейських консерваторі та реформістів.

Група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, у свою чергу, пропонує підкреслити, що ефективна співпраця між Україною та ЄС можлива лише на базі чіткого бажання української влади здійснювати необхідні реформи, зокрема у судовій сфері.

Крім того, соціалісти Європарламенту пропонують привітати законний спосіб проведення парламентських виборів; відзначити, що поява двох нових партій в парламенті свідчить про можливість громадян робити свій вибір вільно; висловити стурбованість зловживаннями з використанням адміністративного ресурсу; висловити стурбованість проблемами, що виникли під час підрахунку голосів та встановлення результатів виборів; привітати рішення парламенту України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування проблем, які відзначалися під час виборів; закликати уряд та парламент переглянути виборче законодавство з урахуванням пропозицій Венеціанської комісії; закликати українську владу разом з місією О.Кваснєвського та П.Кокса знайти прийнятне та обґрунтоване рішення у справі Ю.Тимошенко.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює стратегічну та економічну важливість угоди про асоціацію та поглиблену і всесторонню зону вільної торгівлі для України та для Європейського Союзу, і, таким чином, закликає до підписання цих угод без зайвих затримок; нагадує, що політичне, економічне та регуляторне вирівнювання з ЄС є найбільш ефективною рамковою політикою для покращення благополуччя українських громадян”, - написано у проекті резолюції від групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів.

Група об’єднаних лівих у своєму проекті пропонує підтвердити готовність ЄС встановити довготривале партнерство з Україною; закликати ЄС та сусідні країни не втручатися у внутрішні справи України; висловити думку, що політична стабільність та реальна демократія є необхідними для розвитку України; висловити жаль, що переговори між Україною та ЄС дали до сьогодні дуже обмежені переваги для громадян обох сторін, а також піддати критиці той факт, що угода про асоціацію не передбачає значних змін в соціальній сфері України.

“(Європарламент – УНІАН) закликає Раду ЄС, Єврокомісію та Європейську служьу зовнішніх дій вжити необхідних кроків для завершення швидкого укладання угоди про асоціацію між ЄС та Україною та передати на ратифікацію всі необхідні документи Європарламенту та національним парламентам”, - написано в проектів резолюції групи об’єднаних лівих.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент проведе обговорення майбутнього відносин з Україною за підсумками парламентських виборів 12 грудня. Голосування за проект резолюції відбудеться 13 грудня.