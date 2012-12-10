Єврокомісія оголосила додаткову гуманітарну допомогу Сирії

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Єврокомісія додатково виділить 30 млн. євро на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене Єврокомісією сьогодні.

Згідно з рішенням, додаткові кошти будуть витрачені на надання необхідних медичних послуг, забезпечення постраждалих всередині країни та біженців за її межами продовольством, водою, укриттям та предметам гігієни.

В Євро комісії уточнили, що таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги постраждалим від триваючого понад півтора роки конфлікту в Сирії сягне 126 млн. євро.

За оцінками ООН, на сьогодні в Сирії нараховується 1,2 млн. внутрішньо переміщених осіб, а також близько 474 тис. біженців, переважно в Йорданії та Лівані.