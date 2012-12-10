ЄС хоче безвізового режиму з Україною

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Європейський Союз підтверджує свою мету щодо запровадження безвізового режиму з Україною.

Як4 передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Рада крім того підтверджує свої зобов’язання щодо запровадження спільної цілі безвізових подорожей належним чином за умови гарно керованої та безпечної мобільності, встановленої Планом дій щодо візової лібералізації, та закликає Україну збільшити зусилля для виконання критеріїв його першої фази”, - написано у висновках.

Рада також висловила сподівання у швидкому завершенні процесу ратифікації змін до чинної угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС.