ЄС хоче почути від України запевнення у виконанні рішень Євросуду з прав людини

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. ЄС хотів би почути від України запевнення у виконанні рішень Євросуду з прав людини щодо справ лідерів опозиції.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високо посадовий європейський дипломат.

“Ми знаємо, що Україна має зобов’язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини, як член Ради Європи, однак було б добре, якби це зобов’язання було ще раз підтверджене публічно”, - сказав співрозмовник агентства.

Він нагадав, що здійснення кроків для подолання проблем, викликаних вибірковим політично вмотивованим правосуддям в Україні є однією з вимог схвалених сьогодні Радою закордонних справ ЄС висновків щодо України

Як повідомляв УНІАН, у своїх висновках Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність укласти угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.