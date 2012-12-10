ЄС очікує від України схвалення вже розробленого Виборчого кодексу
На нього витрачені гроші європейських платників податків
Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Європейський Союз сподівається, що українська влада повернеться до схвалення вже розробленого Виборчого кодексу.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високо посадовий європейський дипломат, коментуючи схвалені сьогодні висновки Радою закордонних справ ЄС.
“Ми працювали кілька років разом з ОБСЄ та Радою Європи над таким кодексом, ми платили за це гроші європейських платників податків, і був проект на столі. Венеціанська комісія підтримала цей проект, і ми дуже сподіваємося, що український уряд повернеться до цього варіанту”, - зазначив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, у схвалених сьогодні висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.