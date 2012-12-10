ЄС очікує від України схвалення вже розробленого Виборчого кодексу

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Європейський Союз сподівається, що українська влада повернеться до схвалення вже розробленого Виборчого кодексу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високо посадовий європейський дипломат, коментуючи схвалені сьогодні висновки Радою закордонних справ ЄС.

“Ми працювали кілька років разом з ОБСЄ та Радою Європи над таким кодексом, ми платили за це гроші європейських платників податків, і був проект на столі. Венеціанська комісія підтримала цей проект, і ми дуже сподіваємося, що український уряд повернеться до цього варіанту”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених сьогодні висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.