Ештон сподівається на підписання угоди з Україною в листопаді-2013

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон сподівається на підписання угоди про асоціацію з Україною у листопаді наступного року на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Я сподіваюсь, що ми можемо бути дійсно дуже пов’язані з Україною,і зможемо підписати угоду”, - сказала вона.

Верховний представник ЄС зазначила, що нова угода буде корисною, як для громадян ЄС, так і для громадян України.

“Я дуже сподіваюсь, що ми зможемо зробити це”, - підкреслила вона.

К.Ештон також висловила переконання у тому, що висновки щодо ситуації в Україні, схвалені Радою закордонних справ на засіданні сьогодні, є дуже чіткими щодо намірів руху до підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства”.

Відповідаючи на запитання щодо того, чому у висновках немає прізвищ лідерів опозиції Блії Тимошенко та Юрія Луценка, К.Ештон зазначила, що Рада ЄС таким чином, воліла привернути увагу не стільки до конкретних випадків, скільки до проблем, які існують в судовій системі України в цілому.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених сьогодні висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.