Європарламент підтримав макрофінансову допомогу Грузії

Страсбург. 11 грудня. УНІАН. Європейський парламент підтримав надання макрофінансової допомоги Грузії у розмірі 46 млн. євро.

Відповідне рішення схвалене сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 541 депутат, проти – 42, утрималися – 74.

Відповідно до рішення, половина цих грошей буде надана у вигляді гранту, половина – у вигляді позики.

ЄС надає макрофінансову допомогу країнам, що мають короткотермінові проблеми платіжного балансу.