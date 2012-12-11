Європарламент підтримав макрофінансову допомогу Грузії
18:04, 11 грудня 2012Новини ЄС
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Тбілісі отримає 46 млн. євро...
Страсбург. 11 грудня. УНІАН. Європейський парламент підтримав надання макрофінансової допомоги Грузії у розмірі 46 млн. євро.
Відповідне рішення схвалене сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
“За” проголосували 541 депутат, проти – 42, утрималися – 74.
Відповідно до рішення, половина цих грошей буде надана у вигляді гранту, половина – у вигляді позики.
ЄС надає макрофінансову допомогу країнам, що мають короткотермінові проблеми платіжного балансу.
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