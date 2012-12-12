Європа отримала бюджет на наступний рік

Страсбург. 12 грудня. УНІАН. Європарламент схвалив зміни до бюджету ЄС на 2012 рік, а також бюджет на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За внесення змін до бюджету на 2012 рік проголосували 514 депутатів, проти – 68, утримались – 82.

Схвалення змін до бюджету на 2012 рік було передумовою, яку висунули депутати Європарламенту країнам-членам ЄС для схвалення бюджету на 2013 рік з тим, щоб ЄС міг виконати взяті на себе зобов’язання, в тому числі в рамках програми студентських обмінів “Erasmus” та програми допомоги робітникам, що постраждали внаслідок закриття підприємств через глобалізацію.

Єврокомісія пропонувала збільшити бюджет 2012 року на 9 млрд. євро, однак у підсумку, Європарламент та країни-члени погодились на компромісне рішення про збільшення виплат за рахунок бюджету 2012 року на 6 млрд. євро.

Бюджет на 2013 рік вважається схваленим, оскільки до нього не було подано жодних поправок.

Він встановлює видатки в 132,8 млрд. євро у виплатах, та в 150,9 млрд. євро – в зобов’язаннях до виплат. Таким чином, бюджет становитиме 0,99% загального валового доходу у виплатах, та 1,13% - у зобов’язаннях до виплат.

Тим не менше комісар ЄС з питань фінансового програмування та бюджету Януш Левандовські хоч і привітав схвалення бюджету, однак висловив стурбованість, тим, що не всі пропозиції Євро комісії були враховані. В тому числі, за його словами, бюджет на 2013 рік був схвалений у розмірі на 5 млрд. євро меншому, ніж Комісія вважала за необхідне.

“Я стурбований, що систематичним скороченням очікувань Комісії, Рада трансформує річний бюджет ЄС в бюджет 9-10 місяців; минулого року у нас завершилися кошти на виплати у листопаді, цього року – у жовтні, і наступного року, я очікую, це трапиться швидше”, - сказав комісар.

Рада з питань економіки та фінансів ЄС схвалила зміни до бюджету-2012 та бюджет-2013 на засіданні 6 грудня.