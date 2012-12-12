Amnesty International закликає український парламент до посилення захисту прав людини
Депутатам написали листи....
Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає новий український парламент до посилення захисту прав людини.
Про це йдеться у повідомленні організації, текст якого розміщено на її офіційному сайті.
“З моменту отримання незалежності в 1991 році країни зробила певний прогрес до захисту прав людини. Разом з цим, цей прогрес має бути швидко прискорений, для виконання зобов’язань країни перед Європейським Союзом , ООН та Радою Європи”, - заявила виконавчий директор Amnesty International Ukraine Тетяна Мазур.
Сьогодні організація розповсюдила серед новообраних депутатів Верховної Ради України перелік рекомендацій щодо того, як вирішити питання покращення захисту прав людини, а також копії Всесвітньої декларації прав людини.
“Ми хочемо, щоб кожен новообраний депутат парламенту знав, що в наступні 5 років він буде від повільним за права українського народу, та підзвітний йому”, - наголосила Т.Мазур.
В своєму листі до парламенту, Amnesty International підкреслила основні проблеми, що викликають стурбованість, серед них – тортури в поліції та безкарність, дискримінація лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, примусове повернення біженців, або шукачів притулку.