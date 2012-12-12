Європарламент бачить проблеми з правами людини в ЄС

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Європейський парламент вважає недостатнім захист прав людини у низці країн-членів ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, яку підготувала Моніка Фласікова Бенова (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Словаччина), схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За проголосували 308 депутатів, проти – 229, утрималися – 48.

Європарламент, зокрема, висловив стурбованість такими тенденціями останнього часу, як заборону абортів, обмеження на сексуальне виховання та скорочення видатків на державні програми планування сімей.

Депутати також висловили переконання в тому, що для покращення захисту лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, було б корисно в усіх країнах-членах забезпечити їм право на зареєстроване партнерство чи брак. При цьому депутати привітали той факт, що такі можливості вже існують в 16-ти країнах-членах ЄС та закликали інші країни розглянути можливість схвалення необхідних рішень.

Крім того, у схваленій резолюції міститься заклик до країн ЄС захищати права національних меншин і, в тому числі, право лінгвістичних меншин користуватися їхньою рідною мовою.

Депутати також висловили жаль у зв’язку з тим, що роми стали суб’єктами висилки з низки країн-членів ЄС, та слабкої реакції на це з боку Єврокомісії.

В документі також міститься стурбованість зростанням популярності партій, що декларують расизм, ксенофобію, ісламофобію та антисемітизм.

У зв’зку з цим депутати закликали країни-члени карати усі прояві жорстокості, в тому числі, ненависницькі промови.