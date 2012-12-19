Брюссель. 19 грудня. УНІАН. ЄС хоче почути від Росії плани щодо Євразійської інтеграції, в тому числі щодо України.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі високпосадовий європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на саміті ЄС-Росія 21 грудня у Брюсселі.

“Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції, в тому числі, щодо України. Україна – дуже важливий партнер в рамках “Східного партнерства”, - зазначив співрозмовник агентства.