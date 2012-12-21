Ван Ромпой сказав Путіну про важливість демократії в Україні

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой на саміті ЄС-Росія наголосив на важливості демократії в Україні, Молдові та Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню 30-го саміту ЄС-Росія.

«Що стосується нашого спільного сусідства, я підкреслив важливість досягнення стабільності та безпеки, а також демократії та ринково орієнтованої економіки. Це – мета підтримки ЄС в рамках програми «Східного партнерства», зокрема, щодо України, Молдови та Грузії», - сказав він.

Х.Ван Ромпой також привітав той факт, що вибори в Грузії відкрили нові можливості для покращення двосторонніх відносин та роботи в напрямку забезпечення стабільності на Південному Кавказі на базі поваги територіальної цілісності.

«Це особливо важливо для вирішення заморожених конфліктів. Я також підняв питання важливості просування вперед в переоговрах «5+2» щодо конфлікту в Придністров’ї, та висловив стурбованість розвитком подій в Нагорному Карабаху», - зазначив Президент Європейської Ради.