Генеральний секретар Ради Європи висловив співчуття родинам українців, загиблих від морозів

Страсбург. 21 грудня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Яг ленд висловив співчуття родинам українців, загиблих від морозів.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

«Я хочу висловити свої співчуття та свій жаль родинам жертв загиблих від холоду громадян України – країни-члена Ради Європи», - сказав Т.Ягленд.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 21 грудня в Україні від переохолодження загинуло 83 особи.