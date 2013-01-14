Німеччина може ініціювати позачергове засідання глав МЗС ЄС

Київ. 14 січня, УНІАН. Голова МЗС Німеччини Гідо Вестервелле може незабаром поставити питання про скликання надзвичайного засідання Ради ЄС у закордонних справах у зв`язку з ситуацією в Малі.

Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» представник німецького зовнішньополітичного відомства.

Ситуація в Малі загострилася останніми тижнями: бойовики екстремістських угрупувань, що окупували північні райони країни, почали нападати на позиції урядових військ і в центральній частині країни. На допомогу урядовим військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. Наступного дня малійська влада оголосила про запровадження надзвичайного стану на всій території країни й про загальну мобілізацію. У ніч на 14 січня французькі ВПС завдали авіаударів по базі терористів у районі міста Гао на півночі Малі, було знищено понад 60 бойовиків.

Представник МЗС Німеччини зазначив, що Берлін висловлює ”політичну підтримку рішучим заходам, застосовуваним Францією”. ”На думку федерального уряду, це важлива й складна операція. Німеччина не залишить Францію наодинці. Міністр закордонних справ Г.Вестервелле і міністр оборони за узгодженням із канцлером ФРН домовилися, що уряд незабаром визначить, яку саме підтримку - окрім участі в бойових діях (представники керівництва країни раніше заявляли, що німецькі бойові підрозділи у військовій операції брати участь не будуть) - Німеччина може надати Франції. Приміром, медичну, логістичну або гуманітарну”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, голова німецького МЗС виступає за те, щоб планування місії ЄС із підготовки малійських військовослужбовців було прискорено.

Раніше сьогодні прес-секретар голови дипломатії ЄС Майкл Менн повідомив, що Євросоюз почне місію з реорганізації та навчання особового складу армії Малі в другій половині лютого - початку березня. ”Вестервелле, ймовірно, також клопотатиме про скликання надзвичайного засідання Ради ЄС на рівні голів МЗС на тему Малі”, - заявив представник МЗС Німеччини.