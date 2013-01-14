Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Малі

Париж. 14 січня. УНІАН. Цього тижня відбудеться надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Малі.

Про це на прес-конференції в Парижі заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус.

“Надзвичайне засідання Ради європейських міністрів закордонних справ відбудеться цього тижня”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Малі загострилася останніми тижнями: бойовики екстремістських угрупувань, що окупували північні райони країни, почали нападати на позиції урядових військ і в центральній частині країни. На допомогу урядовим військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. Наступного дня малійська влада оголосила про запровадження надзвичайного стану на всій території країни й про загальну мобілізацію. У ніч на 14 січня французькі ВПС завдали авіаударів по базі терористів у районі міста Гао на півночі Малі, було знищено понад 60 бойовиків.

Сьогодні ж про можливість скликання надзвичайного засідання Ради закордонних справ ЄС заявив міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле.