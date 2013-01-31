Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара в Брюсселі відчув зацікавленість у підписанні угоди про асоціацію з Україною.

Про це він заявив українським журналістам ввечері 30 січня після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

“Розмовляючи з європейськими комісарами, і в Європейському парламенті, більшість зустрічей, не на всіх, я відчув, що є велика зацікавленість, щоб угода була підписана в цьому році”, - сказав міністр.

Л.Кожара зазначив, що обидві сторони бач прогрес в Україні, зокрема, в реформуванні енергетичного сектору.

“Енергетичний сектор на сьогоднішній день є тими проявами прогресивних реформ і успіху, який Україна досягла на сьогоднішній день. І ця думка поділяється тут в Європейському Союзі. Зокрема, свій візит я розпочав із зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики. Оцінка однозначна, що є успіх в реформах в Україні”, - сказав він.

Разом з тим, міністр зазначив, що погляди на успіх “не всюди поділяються” в тому, що стосується адміністративної реформи.

“Але нинішній уряд він зорієнтований на подальше проведення цих реформ, і я думаю, що ми будемо здійснювати ці реформи в тому числі з використанням побажань і порад, які йдуть з ЄС”, - сказав він.